В Камеруне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Камеруна объявило в пятницу о выявлении в стране первого случая заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщил портал Journal du Cameroun со ссылкой на пресс-релиз минздрава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет о 58-летнем гражданине Франции, который прибыл в Камерун 24 февраля, - отмечается в документе. - Его тест на коронавирус дал позитивный результат".

Камерун стал четвертой страной Африки южнее Сахары, где зафиксированы заразившиеся коронавирусом. Первой стала Нигерия, затем Сенегал, а 5 марта в эту группу вошла и Южно-Африканская Республика. Пока в этих четырех странах насчитывается пятеро инфицированных коронавирусом.