Бутан закрыл границу для туристов из-за коронавируса

Власти Бутана ввели двухнедельный запрет на въезд туристов в страну после обнаружения первого заболевшего на территории королевства, сообщило министерство здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство введет двухнедельное ограничение на въезд всех туристов, оно вступит в силу немедленно. Это делается для того, чтобы обеспечить строгий мониторинг, оценку источников инфекции и смягчить ситуацию. Кроме того, все международные конференции и семинары, которые должны состояться в стране в течение двух недель, также откладываются", - говорится в заявлении.

Правительство Бутана примет решение о продлении или снятии ограничений по истечению двух недель, отметило министерство.

Ранее власти королевства сообщили, что коронавирус обнаружен у 76-летнего жителя Соединенных Штатов Америки, прилетевшего из Индии. Заболевший мужчина прибыл в Бутан 2 марта из города Гувахати в штате Ассам на северо-востоке страны. Вместе с американцем на борту самолета было еще 11 человек, все они находятся на карантине. В данный момент у них нет симптомов заболевания.

Власти Бутана также установили более 90 контактов с заболевшим, отследив его путь от аэропорта до отеля, включая остановки на обед и кофе. Медики проверяют всех контактировавших с заболевшим и обратились к персоналу отеля, где тот остановился, с просьбой оставаться дома и ограничить круг контактов.