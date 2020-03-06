https://news.day.az/world/1209529.html В Сербии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Сербии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Николай Соколов. Первый случай коронавируса зафиксирован в Сербии, завил в пятницу министр здравоохранения страны Златибор Лончар, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"У нас есть первый позитивный случай коронавируса. Речь о мужчине, которому 43 года. Он себя хорошо чувствует", - отметил министр.
По его словам, заболевший часто посещал Будапешт, где проживает его сестра, и у нее было выявлено респираторное заболевание. Мужчина сам обратился к врачам и повел себя ответственно, отметил министр.
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