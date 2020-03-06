Предприимчивый вор с удочкой отправился вовсе не за рыбой - ВИДЕО
Незнакомец, снятый камерой видеонаблюдения в Мельбурне (Австралия), уверен, что удочки предназначены вовсе не для ловли рыбыl, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Предприимчивый мужчина, которого сейчас разыскивает полиция, пришёл к ювелирному магазину и ухитрился с помощью своего рыболовного орудия подцепить ожерелье, висевшее на манекене.
Кадры с этой дерзкой и довольно оригинальной кражей широко распространились в интернете. Несмотря на то, что вор явно наделён смекалкой, преступление есть преступление, так что все надеются, что "рыбака" скоро поймают и заставят ответить за содеянное.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре