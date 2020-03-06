Жители небольшого населённого пункта Сеттекани (коммуна Кастельветро-ди-Модена, регион Эмилия-Романья, Италия) на днях получили необычный подарок от работников винодельческого завода, по ошибке закачавших напиток "Ламбруско Граспаросса" в местную систему водоснабжения.

По сообщениям СМИ, местное управление быстро исправило ситуацию, отправив техников на место поломки.

Жители деревни выразили свою обеспокоенность по поводу безопасности своего водоснабжения. Правда, среди жильцов нашлись недовольные тем, что проблема была решена слишком быстро, так как они не успели продегустировать бесплатный напиток, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Некоторые счастливчики, запечатлевшие вино, вытекающее из их кранов, опубликовали видеоролики в соцсетях.

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