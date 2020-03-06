Неизвестная пассажирка, танцующая на борту самолета во время рейса, стала объектом споров среди пользователей сети. Ее неоднозначные действия попали на видео, запись была опубликована в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На размещенных кадрах видно, как девушка активно двигается и жестикулирует в проходе между рядами кресел, в то время как другие путешественники смотрят на нее с удивлением.

Юзеры отреагировали на публикацию в комментариях. "Просто остановись", "Где же турбулентность, когда она так нужна", "Хоть бы она подхватила коронавирус", "Когда она уже усядется на свое место", "Высадите ее, пожалуйста", "Не место и не время для таких развлечений", - писали одни.

Другие пользователи поспорили с такими высказываниями. "Да ей же просто весело", "Это нормально, она ведь никому не вредит и не создает особых проблем", "Как можно испытывать ненависть к девушке, которая просто веселится? Когда общество разучилось над этим смеяться?" - заметили они.

13 февраля пользователи сети осудили неприличные действия неизвестных пассажиров самолета. На размещенных в Сети кадрах было видно, как двое влюбленных целуются на глазах у других путешественников.

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