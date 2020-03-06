Теракт у посольства США в Тунисе, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали в результате теракта, совершенного утром в пятницу двумя смертниками у входа в посольство США в Тунисе. Эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Туниса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате теракта получили ранения пять сотрудников полиции и один случайный прохожий", - заявили в МВД.

В ведомстве также подтвердили гибель двух смертников, которые привели в действие самодельную взрывчатку. В МВД подчеркнули, что правительство страны созвало экстренное заседание и следит за развитием ситуации. Все подразделения правоохранительных органов приведены в состояние повышенной готовности, чтобы своевременно реагировать на "любые возможные угрозы".

В свою очередь, радиостанция Mosaique FM со ссылкой на правоохранителей передает, что следователи уже установили личности исполнителей теракта. Оба в прошлом отбывали тюремное заключение за принадлежность к экстремистской группировке, а один из них только недавно был выпущен из тюрьмы. Сообщается также о задержании одного человека, подозреваемого в причастности к террористическому акту. Ранее радиостанция сообщила о том, что один из получивших ранения полицейских погиб.

Как сообщили местные СМИ, террористы подъехали на мотоцикле к охранявшему дипмиссию патрулю и сделали вид, что хотят уточнить что-то у силовиков. В следующий момент прогремел взрыв. После атаки началась эвакуация персонала посольства, на место происшествия были направлены дополнительные наряды силовых структур.