https://news.day.az/world/1209669.html В Словакии диагностировали первый случай заражения коронавирусом
В Словакии диагностировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Словакии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу премьер-министр республики Петер Пеллегрини.
"В Словакии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. В Университетскую больницу Братиславы госпитализирован 52-летний пациент с этим диагнозом. Пациент в последнее время не покидал Словакию. Он мог заразиться от своего сына, который недавно вернулся из Италии. У молодого человека при этом не проявлялись признаки простудных заболеваний", - цитирует премьера Словацкое радио.
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