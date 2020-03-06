В Словакии диагностировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Словакии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу премьер-министр республики Петер Пеллегрини.

"В Словакии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. В Университетскую больницу Братиславы госпитализирован 52-летний пациент с этим диагнозом. Пациент в последнее время не покидал Словакию. Он мог заразиться от своего сына, который недавно вернулся из Италии. У молодого человека при этом не проявлялись признаки простудных заболеваний", - цитирует премьера Словацкое радио.