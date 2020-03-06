https://news.day.az/world/1209676.html Дональд Трамп одобрил выделение $8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом

Дональд Трамп одобрил выделение $8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом

В мире, 6 марта 2020 19:22 65
Дональд Трамп одобрил выделение $8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект по выделению 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее обе палаты конгресса США одобрили данный документ подавляющим большинством.

Ранее Трамп запросил у конгресса на борьбу с вирусом 2,5 миллиарда долларов, но законодатели решили значительно увеличить финансирование. Президент говорил, что основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать местные власти на уровне округов.

Средства в 8,3 миллиарда долларов будут предоставлены из федерального бюджета.

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