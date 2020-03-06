США обвинили Китай в сокрытии информации о начале эпидемии коронавируса

Глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Китай в том, что он не смог предупредить вспышку коронавируса, передает CNBC.

Помпео отметил, что действия властей КНР только остановили усилия по профилактике заболевания, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Информация, которую мы получили в начале этой штуки (вспышки заболевания), не была идеальной и привела нас к тому моменту, когда большая часть проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, поставила нас в тупик", - сказал Помпео.

По его словам, врачи-инфекционисты США работают по-другому, они работают прозрачно и открыто, поэтому должен иметь место обмен информацией.

Помпео сказал, что оказалось "невероятно разочаровывающим" работать с китайским правительством над получением данных о коронавирусе, "который в конечном итоге станет решением как для получения вакцины, так и для снижения этого риска".

Количество зараженных коронавирусом увеличилось до более чем 95 тысяч человек с более чем 3200 смертельными исходами. Подавляющее большинство случаев заражения по-прежнему отмечается в Китае, где вирус возник в декабре.

Число погибших от коронавируса в США возросло до 12, причем по всей стране зарегистрировано более 225 случаев заболевания. Наибольшее количество заболевших отмечалось в штатах Калифорния и Вашингтон.