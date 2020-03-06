Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти

Четыре новых случая коронавируса выявлено в Польше, общее число заразившихся возросло до пяти человек, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в Польше был зарегистрирован один случай коронавируса.

"У нас четыре новых случая", - сказал Шумовский журналистам.

Он отметил, что нет ни одного пациента, который бы был "в состоянии, угрожающем жизни". По данным министра, все пациенты - "люди молодого и среднего возраста".