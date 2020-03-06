https://news.day.az/world/1209687.html Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти
Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти
Четыре новых случая коронавируса выявлено в Польше, общее число заразившихся возросло до пяти человек, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в Польше был зарегистрирован один случай коронавируса.
"У нас четыре новых случая", - сказал Шумовский журналистам.
Он отметил, что нет ни одного пациента, который бы был "в состоянии, угрожающем жизни". По данным министра, все пациенты - "люди молодого и среднего возраста".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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