https://news.day.az/world/1209688.html Страны ОПЕК+ не достигли консенсуса на переговорах
Страны ОПЕК+ не достигли консенсуса на переговорах
Переговоры стран ОПЕК+ о необходимости дополнительного сокращения добычи нефти альянсом в условиях негативного влияния на рынок вспышки коронавируса завершаются, консенсус не достигнут, сообщили РИА Новости источники в нескольких делегациях альянса, передает Day.Az.
"Переговоры завершаются. Сделки нет", - сказал один из них.
Другой источник сообщил, что Россия так и не согласилась с предложением дополнительно сократить добычу. При этом источник в российской делегации сказал, что Россия продолжает считать достаточным продление сделки на нынешних условиях на второй квартал и мониторинг ситуации.
Нефтяные цены на этих новостях ускорили падение до 8,5%, марка Brent уже ниже 46 долларов за баррель, впервые с июня 2017 года.
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