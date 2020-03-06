Страны ОПЕК+ не достигли консенсуса на переговорах

Переговоры стран ОПЕК+ о необходимости дополнительного сокращения добычи нефти альянсом в условиях негативного влияния на рынок вспышки коронавируса завершаются, консенсус не достигнут, сообщили РИА Новости источники в нескольких делегациях альянса, передает Day.Az.

"Переговоры завершаются. Сделки нет", - сказал один из них.

Другой источник сообщил, что Россия так и не согласилась с предложением дополнительно сократить добычу. При этом источник в российской делегации сказал, что Россия продолжает считать достаточным продление сделки на нынешних условиях на второй квартал и мониторинг ситуации.

Это может означать, что в конце марта завершится сделка ОПЕК+. В ее рамках ОПЕК и союзники, включая Россию, более трех лет - с начала 2017 года - ограничивали свою добычу.