Женщина, посещавшая Германию, Турцию и Францию, завезла коронавирус в Того

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Того. Его завезла 42-летняя женщина, побывавшая до этого в Германии, Франции и Турции. Состояние заболевшей женщины стабильное. Она изолирована в центре лечения инфекционных заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Под наблюдение также попали все те, кто до диагностики с ней контактировал, сообщает РИА Новости.

О вспышке коронавируса в китайском Ухане Китай 31 декабря 2019 года проинформировал Всемирную организацию здравоохранения.