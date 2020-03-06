https://news.day.az/world/1209692.html Женщина, посещавшая Германию, Турцию и Францию, завезла коронавирус в Того
Женщина, посещавшая Германию, Турцию и Францию, завезла коронавирус в Того
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Того. Его завезла 42-летняя женщина, побывавшая до этого в Германии, Франции и Турции. Состояние заболевшей женщины стабильное. Она изолирована в центре лечения инфекционных заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Под наблюдение также попали все те, кто до диагностики с ней контактировал, сообщает РИА Новости.
О вспышке коронавируса в китайском Ухане Китай 31 декабря 2019 года проинформировал Всемирную организацию здравоохранения.
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