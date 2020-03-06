https://news.day.az/world/1209694.html 101-летний китаец победил коронавирус
101-летний китаец победил коронавирус
В Китае 101-летний мужчина одолел смертоносный коронавирус за семь дней.
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на DailyMail, передает Day.Az.
Инцидент произошел в эпицентре вспышки инфекции - в городе Ухань. Местный житель по фамилии Дай в свой 101 год преодолел вирус-убийцу всего за неделю.
Сообщается, что мужчина заболел как раз после своего 101-го дня рождения. Все время, проведенное в больнице, он говорил про свою 92-летнюю жену. Китаец хотел скорее выздороветь, чтобы вернуться домой и заботиться о ней.
Лечащий врач долгожителя Ли Лай отметил, что старик выглядел бодрым и жизнерадостным, когда его выписывали из больницы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре