101-летний китаец победил коронавирус

В Китае 101-летний мужчина одолел смертоносный коронавирус за семь дней.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на DailyMail, передает Day.Az.

Инцидент произошел в эпицентре вспышки инфекции - в городе Ухань. Местный житель по фамилии Дай в свой 101 год преодолел вирус-убийцу всего за неделю.

Сообщается, что мужчина заболел как раз после своего 101-го дня рождения. Все время, проведенное в больнице, он говорил про свою 92-летнюю жену. Китаец хотел скорее выздороветь, чтобы вернуться домой и заботиться о ней.

Лечащий врач долгожителя Ли Лай отметил, что старик выглядел бодрым и жизнерадостным, когда его выписывали из больницы.