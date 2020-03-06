https://news.day.az/world/1209697.html Число подтвержденных случаев коронавируса в Испании достигло 374
Согласно данным минздрава, в течение дня было выявлено еще 29 новых случаев заражения COVID-19 в стране.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Испании достигло 374
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Испании возросло до 374. Об этом, как передает РИА Новости, сообщается на сайте минздрава страны.
Ранее сообщалось о 345 случаях и пяти летальных исходах.
Согласно данным минздрава, в течение дня было выявлено еще 29 новых случаев заражения COVID-19 в стране.
В свою очередь издание Mundo сообщает, что еще один мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в больнице в Мадриде. Таким образом, число жертв коронавируса в Испании возрастает до шести.
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