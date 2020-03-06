Число подтвержденных случаев коронавируса в Испании достигло 374

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Испании возросло до 374. Об этом, как передает РИА Новости, сообщается на сайте минздрава страны.

Ранее сообщалось о 345 случаях и пяти летальных исходах.

Согласно данным минздрава, в течение дня было выявлено еще 29 новых случаев заражения COVID-19 в стране.

В свою очередь издание Mundo сообщает, что еще один мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в больнице в Мадриде. Таким образом, число жертв коронавируса в Испании возрастает до шести.