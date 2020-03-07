https://news.day.az/world/1209706.html Эрдоган посетит Брюссель
Эрдоган посетит Брюссель
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен посетить 9 марта Брюссель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила его администрация на фоне решения Анкары открыть границы с ЕС для беженцев.
"Наш президент планирует посетить Брюссель с однодневным рабочим визитом 9 марта", - говорится в сообщении.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.
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