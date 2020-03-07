Парламент отправил в отставку министра обороны Боливии

Подконтрольный социалистическому движению MAS парламент Боливии отправил в отставку министра обороны Луиса Фернандо Лопеса, после того как он трижды не явился в Многонациональное законодательное собрание (ALP) для дачи объяснений о жертвах разгона демонстраций в ноябре 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"ALP расценило как необоснованное отсутствие министра обороны на интерпелляции и отправило его в отставку", - говорится в сообщении сената в Twitter.

Сенаторы в ходе сессии почтили минутой молчания память погибших сограждан, после чего заявили о создании Особой смешанной комиссии, которая расследует гибель людей в ходе протестов в стране в октябре и ноябре 2019 года.

Министр обороны Лопес стал первым из министров временного правительства Жанин Аньес, которого отправил в отставку контролируемый на 2/3 сторонниками экс-президента Моралеса сенат страны.