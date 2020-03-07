Apple предложила 12 тыс. сотрудников в Калифорнии работать из дома из-за коронавируса

Руководство американской компании Apple рекомендовало всем 12 тыс. сотрудников своей штаб-квартиры в Купертино (штат Калифорния) работать дистанционно из дома в связи с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу портал Business Insider со ссылкой на внутренний циркуляр Apple, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как поясняет портал, руководство Apple последовало в этом случае рекомендациям властей округа Санта-Клара, предупредивших в четверг население и частные предприятия о целесообразности избегать больших скоплений людей в одном месте. Дистанционный режим работы сотрудников может поставить под вопрос ряд важных проектов компании, отмечает портал. По его мнению, именно поэтому Apple воздержалась от распоряжений, ограничившись лишь рекомендацией работникам штаб-квартиры.

Аналогичные меры приняли Facebook, Amazon, Google и Microsoft.

Apple 17 февраля признала, что из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Apple в числе негативных факторов назвала ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру и снижение спроса на свои товары в КНР. В отчете за первый квартал 2020 финансового года, истекший 28 декабря 2019 года, компания прогнозировала, что ее выручка во втором квартале 2020 финансового года составит $63-67 млрд, а операционные расходы будут в пределах $9,6-9,7 млрд.