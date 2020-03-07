Из-за карантина парикмахерская оказывает свои услуги через забор

Жительница Ханьданя (провинция Хэбэй, Китай) по имени Хань Юэ, идя по городу, увидела удивительную сценку, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Женщина как раз шла мимо жилого комплекса, закрытого на карантин из-за коронавируса. На территории имеется парикмахерская, в которую людям с улицы теперь никак не попасть, но, как выяснилось, это вовсе не повод отказывать себе в стрижке.

На кадрах мы видим незнакомца, которого стригут сквозь прутья забора, так что, кажется, в итоге все останутся довольны: мужчина приведёт волосы в порядок, а мастер заработает деньги.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.