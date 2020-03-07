США сняли пошлины на медицинские товары из Китая

В связи с распространением коронавируса Вашингтон сделал исключения из пошлин на несколько десятков видов медицинских товаров из Китая.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы офиса торгового представительства, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант. По последним данным, в США коронавирусом нового типа COVID-19 заразилось более 200 человек.

В документах утверждается, что офис торгового представительства США за последние дни сделал исключения из пошлин для масок для лица, антисептиков для рук и диагностических перчаток. Так, компания Medline International Inc. уже получила исключения на 30 товаров от хирургических халатов до медицинских чаш.

Вся эта продукция ранее была включена в четвертый раунд тарифов на китайские товары. Он был утвержден президентом США Дональдом Трампом 1 сентября 2019 года.