Милота! Фоторепортаж с уральской выставки кошек

В культурно-оздоровительном спортивном комплексе "Россия", 7 марта прибыла делегация котиков - там проходит выставка. Котят с нее можно забрать домой - рядом с переносками есть ценники.

Как передает Day.Az со ссылкой на e1.ru, фотограф Денис Полуэктов побывал на выставке и принес фоторепортаж, от которого ваш мимиметр зашкалит.

"На выставке много мейн-кунов и бенгалов, ощущение, что мода на вислоухих шотландцев прошла. Сфинксы были только от одного заводчика. Дети говорили, что лысые кошки царапаются сильнее. А еще на выставке было два шпица - с кошками им было спокойнее", - говорит Денис.

Фото с выставки: