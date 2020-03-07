https://news.day.az/world/1209790.html Милота! Фоторепортаж с уральской выставки кошек
Милота! Фоторепортаж с уральской выставки кошек
В культурно-оздоровительном спортивном комплексе "Россия", 7 марта прибыла делегация котиков - там проходит выставка. Котят с нее можно забрать домой - рядом с переносками есть ценники.
Как передает Day.Az со ссылкой на e1.ru, фотограф Денис Полуэктов побывал на выставке и принес фоторепортаж, от которого ваш мимиметр зашкалит.
"На выставке много мейн-кунов и бенгалов, ощущение, что мода на вислоухих шотландцев прошла. Сфинксы были только от одного заводчика. Дети говорили, что лысые кошки царапаются сильнее. А еще на выставке было два шпица - с кошками им было спокойнее", - говорит Денис.
Фото с выставки:
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