Певица свалилась в оркестровую яму и продолжила петь со сломанной ногой

В Красноярске певица Анастасия Вишневская во время выступления свалилась в оркестровую яму. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Зрители рассказали, что артистка упала с высоты трех метров. Несмотря на инцидент, она продолжила петь со сломанной ногой и исполнила песню целиком. При этом очевидцы все равно раскритиковали концерт Вишневской, заявив, что она пела под фонограмму. Певица же опровергла эти слова и пояснила, что заканчивала выступление, лежа на животе, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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