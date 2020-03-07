В Австрии больницы отменяют плановые операции из-за нехватки масок

Больницы скорой медицинской помощи Фонда всеобщего страхования от несчастных случаев Австрии (AUVA) отменяют плановые операции из-за нехватки медицинских масок, стерильных перчаток и дезинфицирующих средств из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати со ссылкой на фонд AUVA, который является оператором восьми крупнейших больниц скорой помощи и обслуживает 4,5 млн человек в Австрии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Больницы скорой помощи Фонда всеобщего страхования от несчастных случаев специализируются на обслуживании тяжело пострадавших людей. Для фонда очень важно оказывать помощь пациентам наилучшим образом. Чтобы гарантировать обеспечение необходимыми материалами в среднесрочной перспективе, мы ограничиваем количество плановых операций до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении фонда.

В фонде добавили, что в приоритете останется обслуживание только пострадавших при несчастных случаях. Эта мера вызвана тем, что из-за постоянного увеличения случаев заражения коронавирусом и случаев подозрения на заражение в больницах ощущается нехватка защитных масок, стерильных перчаток и средств дезинфекции. Эти медицинские материалы поставлялись в основном из Китая, который прекратил экспортные поставки из-за собственных потребностей, отметили в Минздраве Австрии.

В Австрии число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом достигло в пятницу 55. На наличие вируса были проверены 4 тыс. человек, более 300 были помещены в карантин из-за контактов с заразившимися. Смертельных случаев пока не зарегистрировано. Жидкие дезинфицирующие средства и медицинские маски стали дефицитом в торговых точках и аптеках Австрии из-за высокого спроса.