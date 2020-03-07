Домовладелец обманул налётчиков, спрятавшись за дверью

Видеокамера, установленная в частном гараже, находящемся в населённом пункте Когама (штат Мараньян, муниципалитет Сан-Луис, Бразилия), 3 марта зафиксировала момент вооружённого нападения в исполнении 4-х грабителей, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, можно увидеть, что преступники успели проникнуть в гараж после того, как домовладелец заехал туда на автомобиле и автоматические ворота ещё закрывались.

Налётчики оттеснили бразильца ко входу в жилище, где он воспользовался моментом и успел заблокировать за собой дверь.

В итоге нападавшим не удалось проникнуть в квартиру и они, ничего не прихватив, экстренно покинули место ограбления на своём автомобиле.

Прибывшие позже полицейские объявили в розыск неудачливых налётчиков.

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