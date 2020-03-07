Домовладелец обманул налётчиков, спрятавшись за дверью - ВИДЕО
Видеокамера, установленная в частном гараже, находящемся в населённом пункте Когама (штат Мараньян, муниципалитет Сан-Луис, Бразилия), 3 марта зафиксировала момент вооружённого нападения в исполнении 4-х грабителей, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, можно увидеть, что преступники успели проникнуть в гараж после того, как домовладелец заехал туда на автомобиле и автоматические ворота ещё закрывались.
Налётчики оттеснили бразильца ко входу в жилище, где он воспользовался моментом и успел заблокировать за собой дверь.
В итоге нападавшим не удалось проникнуть в квартиру и они, ничего не прихватив, экстренно покинули место ограбления на своём автомобиле.
Прибывшие позже полицейские объявили в розыск неудачливых налётчиков.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре