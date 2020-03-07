Почти 70 процентов зараженных коронавирусом в Китае выздоровели

Почти 70% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае вылечились и были выписаны из больниц, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 651, из них 55 тысяч 404 человека излечились и были выписаны из больниц, что составляет 68,69% от общего числа заболевших. В настоящий момент в больницах остаются еще 22 тысячи 177 человек, из них 5 498 в тяжелом состоянии.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй было зарегистрировано 12 тысяч 985 случаев заражения, из них - 111 с летальным исходом, смертность составила 0,85%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, было выявлено 67 тысяч 666 случаев заражения, 2959 человек скончались, смертность составила 4,37%.

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по всей стране было выявлено 99 новых случаев заражения, при этом за пределами провинции Хубэй был зарегистрирован только один случай, а также 24 ввозных случая заражения - 17 в провинции Ганьсу, три в Пекине, три в Шанхае, один в провинции Гуандун. Из каких стран прибыли заболевшие, не уточняется.