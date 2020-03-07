Путин обсудил с Назарбаевым кризис в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсудили сирийский кризис, а также предстоящий визит Назарбаева в Москву.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсужден ряд вопросов, связанных с предстоящим рабочим визитом Нурсултана Назарбаева в Москву. Затрагивалась также тематика урегулирования сирийского кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы.