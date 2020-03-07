https://news.day.az/world/1209844.html Водитель Mercedes выстрелил в пешехода, не уступившего ему дорогу - ВИДЕО
Водитель Mercedes выстрелил в пешехода, не уступившего ему дорогу - ВИДЕО
Водитель Mercedes открыл стрельбу из травматического оружия в центре Майкопа в пешехода, не уступившего дорогу автомобилю. Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель ГУ МВД РФ по Адыгее Байзет Гомлешко, передает Day.Az.
"Водитель задержан, пострадавшему оказана помощь в Адыгейской республиканской клинической больнице", - сказал он, добавив, что полицейские начали проверку в связи с инцидентом.
Конфликт, по словам Гомлешко, произошел на пешеходном переходе.
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