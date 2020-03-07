Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Береговая охрана Турции запретила беженцам осуществлять переправу в страны Европейского союза через Эгейское море в связи с угрозой их безопасности.

Об этом сообщает в субботу телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Между тем Agence France-Presse утверждает, что такое решение связано с указанием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.