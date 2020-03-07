Десятки миллионов трудовых мигрантов в Китае вернулись на рабочие места

Более 78 миллионов сельских трудовых мигрантов в Китае уже вернулись на свои рабочие места на фоне положительной динамики в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции в субботу руководитель департамента по делам трудовых мигрантов министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Шан Цзяньхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Трудовые мигранты из сельской местности остаются важной частью рабочих, занятых в промышленности, в 2019 году общее число сельских трудовых мигрантов в нашей стране достигло 290 миллионов человек", - сообщил Шан Цзяньхуа.

По его словам, около 170 миллионов рабочих мигрантов в 2019 году покинули свои родные населенные пункты в поисках работы, часто из сельской местности люди едут работать в крупные города. При этом, более 75 миллионов трудовых мигрантов нашли работу в других регионах страны.

"В предыдущие годы большинство трудовых мигрантов во время новогодних праздников возвращались в свои родные города, и через две недели после китайского Нового обычно наступал пик возвращения мигрантов на рабочие места. В этом же году из-за эпидемии коронавируса возвращение трудовых мигрантов на работу было отложено. К настоящему моменту на рабочие места вернулись уже около 78 миллионов трудовых мигрантов из сельской местности, что составляет 60% от тех, кто вернулся домой на праздники", - заявил чиновник.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Жертвами болезни в Китае уже стали 3070 человек.

