Экономисты написали четыре возможных сценария развития коронавируса, за счет которых можно оценить его влияние на мировую экономику. Их выводы приводит Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Три из четырех сценариев предполагают замедление глобальных темпов роста экономики - от незначительных показателей до 1,9 процентных пункта. Таким образом, по итогам 2019 года рост мировой экономики может составить 1,2 процента вместо прогнозировавшихся изначально 3,1 процента.

Самый позитивный сценарий базируется на предположении, что властям Китая удастся взять распространение вируса под контроль во втором квартале. Более негативные варианты исходят из того, что болезнь продолжит распространяться не только в Китае, но и в других странах.

Четвертый сценарий предполагает отсутствие какого бы то ни было экономического роста по итогам 2020 года. В этом случае мировая экономика потеряет от коронавируса 2,7 триллиона долларов за 12 месяцев.

По недавним подсчетам международной страховой компании Euler Hermes, спад мировой экономики от заболевания составит 320 миллиардов долларов ежеквартально.

По данным на 7 марта, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 102 тысячи. 57,4 тысячи человек полностью выздоровели, 3,4 тысячи умерли.