Папа Римский проведет аудиенцию по онлайн-трансляции

Папа Римский Франциск проведет традиционную воскресную аудиенцию из библиотеки Апостольского дворца, она будет транслироваться в интернете. Об этом сообщает служба печати Святого престола, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Молитва будет транслироваться в прямом эфире (YouTube-канала) Vatican News и на экранах на площади Святого Петра и распространяться Vatican Media среди средств массовой информации, которые сделают об этом запрос, чтобы обеспечить возможность участия верующих", - говорится в сообщении. Уточняется, что аудиенция состоится "в зале библиотеки Апостольского дворца, а не на площади из окна".

Аналогичные меры приняты и для следующей аудиенции понтифика, которая состоится в среду, 11 марта. Они "связаны с необходимостью избежать опасности распространения вируса COVID-19 из-за наплыва народа на пунктах контроля при входе на площадь", отмечается в сообщении.