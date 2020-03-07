В Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу в 19:15 по местному времени. По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек.

По состоянию на 21:00 удалось спасти уже 28 человек. Информации о погибших или раненых пока не поступало, причина обрушения не называется.

Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие около 150 пожарных и спасателей.

По сведениям газеты "Синьцзинбао", ссылающейся на заявление сотрудника управления по чрезвычайным ситуациям, в отель помещали на карантин тех, кто находился в тесном контакте с заразившимися новым коронавирусом. Официально эту информацию пока ни одно ведомство не подтвердило.