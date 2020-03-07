Обрушившаяся в Китае гостиница использовалась как здание для карантина

Обрушившаяся в субботу гостиница в провинции Фуцзянь на востоке Китая использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом. Об этом сообщил в субботу информационный портал Sina, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее поступила информация, что примерно в 19:30 по местному времени (15:30 по Баку) в городе Цюаньчжоу обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. На первом этаже рухнувшего строения находятся магазины и кафе. Под обломками здания оказались около 70 человек.

Спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов, из-под которых, по уточненным данным, уже извлечены 28 человек. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Причины обрушения выясняются, идет следствие.

В субботу вечером провинция Фуцзянь стала третьим из 31 региона КНР после Тибетского автономного района и провинции Цинхай, на территории которого официально не насчитывается ни одного больного коронавирусом. За все время там заразились 296 человек, из них 295 выздоровели, один умер.