В Италии жертвами коронавируса стали 233 человека

Общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысяч - до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число смертельных исходов за сутки выросло на 36.

Днем ранее рост числа заболевших составил 800 случаев, жертв оказалось на 49 больше, чем в четверг.

По состоянию на пятницу в Италии насчитывалось 4636 человек, у которых диагностировали коронавирус.