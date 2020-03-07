https://news.day.az/world/1209954.html Трагедия в Сирии: столкнулись бензовоз и 2 автобуса - десятки погибших
Трагедия в Сирии: столкнулись бензовоз и 2 автобуса - десятки погибших
ДТП с участием бензовоза и двух автобусов в Сирии унесло жизни 30 человек, сообщила в субботу радиостанция Sham FM, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями на трассе Дамаск - Хомс, в результате погибли 30 человек", - сообщает радио со ссылкой на источник в полиции провинции Дамаск.
В результате ДТП есть пострадавшие, их число не называется.
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