Трагедия в Сирии: столкнулись бензовоз и 2 автобуса

ДТП с участием бензовоза и двух автобусов в Сирии унесло жизни 30 человек, сообщила в субботу радиостанция Sham FM, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями на трассе Дамаск - Хомс, в результате погибли 30 человек", - сообщает радио со ссылкой на источник в полиции провинции Дамаск.

В результате ДТП есть пострадавшие, их число не называется.