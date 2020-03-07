В Сан-Паулу десятки человек погибли из-за сильных ливней

В Бразилии число жертв оползней и наводнений в Сан-Паулу, вызванных обрушившимися на регион в начале недели ливнями, достигло 40 человек.

Еще столько же считаются пропавшими без вести, сообщил в субботу портал G1 со ссылкой на спасателей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число погибших в результате удара стихии - 29 человек - зарегистрировано на побережье штата в муниципалитете Гуаружа, где за первые 24 часа выпало свыше месячной нормы осадков. Еще восемь человек погибли в муниципалитете Сантус и трое в Сан-Висенти, где поисковые работы были завершены в субботу.

В Гуаруже на помощь спасателям пришли местные жители. Также в субботу утром сюда прибыли военные, которые займутся организацией мест временного размещения для эвакуированных из своих жилищ местных жителей.

С конца января в юго-восточном регионе Бразилии идут сильные дожди, в результате которых уже погибли более 70 человек. Самый сильный удар стихии пришелся на штат Минас-Жерайс, где число жертв превысило 50 человек, десятки тысяч были эвакуированы.