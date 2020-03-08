Во Франции число случаев заражения коронавирусом выросло почти до 1 тыс.

Число инфицированных коронавирусом во Франции увеличилось до 949 человек. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Париже генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент в стране подтверждено 949 случаев заражения коронавирусом, за последние 24 часа было выявлено 336 новых случаев заражения", - отметил Саломон. По его словам, число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, или от спровоцированного им ухудшения других патологий составляет 16 человек.

Саломон также указал, что 45 человек сейчас находятся в реанимации. По данным телеканала BFMTV, президент Франции Эмманюэль Макрон намерен собрать совет по вопросы борьбы с распространением коронавируса в воскресенье в 18:00 по местному времени.

В субботу днем сообщалось о 716 подтвержденных случаях заражения во Франции и об 11 умерших.