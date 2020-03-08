В Аргентине зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зарегистрирован в Аргентине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

По его данным, 64-летний мужчина вернулся в Аргентину из Франции.