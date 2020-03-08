https://news.day.az/world/1209972.html В Аргентине зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусом
В Аргентине зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зарегистрирован в Аргентине.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Todo Noticias.
По его данным, 64-летний мужчина вернулся в Аргентину из Франции.
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