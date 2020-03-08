Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдове

Первый случай заражения коронавирусом официально подтвержден в Молдове у женщины, вернувшейся из Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба молдавского минздрава.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом нового типа в Республике Молдова. Речь идет о 48-летней женщине, которая вернулась сегодня из Италии", - говорится в сообщении на сайте минздрава.

Женщина госпитализирована, в минздраве отмечают, что она страдает от диабета и гипертонии. Ее доставили в больницу с двусторонней бронхопневмонией, острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой и кашлем.