Террористы обстреляли позиции сирийских войск на юге Идлиба и в Алеппо

Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" нарушили в субботу режим прекращения огня на юге провинции Идлиб. Как сообщило агентство САНА, бандформирования атаковали позиции сирийских войск в Хазарине и Дар-эль-Кабире.

Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по противнику и нанесла боевикам потери, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации САНА, обстрелу подверглись также посты сирийских военнослужащих на западе Алеппо. В пятницу сирийские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов под Латакией. Им удалось сбить два беспилотника над городом Джебла, которые были запущены с подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что за сутки было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. По его словам, были обстреляны населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.