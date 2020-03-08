Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на черновой вариант документа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В субботу глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.
В попавшем в итальянские СМИ отрывке документа говорится о необходимости "избегать передвижений на въезд и на выезд, а также внутри территории Ломбардии и провинций в областях Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето.
Среди рассматриваемых мер, сообщает агентство, значится закрытие всех школ по крайней мере до 3 апреля, музеев, бассейнов, культурных и спортивных центров в Ломбардии и других зараженных провинциях. По выходным предлагается закрыть также торговые центры.
Для всех работников здравоохранения власти намерены отменить отпуск.
Как сообщили журналистам источники в правительстве, документ может быть принят в воскресенье.
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