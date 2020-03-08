В Мексике задержали одного из лидеров крупного преступного картеля

Власти Мексики задержали одного из лидеров крупной преступной группировки "Санта-Роса-де-Лима" в штате Гуанахуато, сообщила генпрокуратура штата.

"В ходе совместной операции был задержан Армандо Н. по прозвищу "Эль Микло" ... входящий в преступную группировку "Санта-Роса-де-Лима ... В 2017 году он стал одним из главных пособников Хосе Антонио Йепеса "Кувалды" (лидера группировки - ред.)", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным генпрокуратуры, задержанный является основным организатором многочисленных нападений и убийств. В свою очередь местный телеканал Televisa называет "Эль Микло" правой рукой лидера группировки.

В ходе операции власти также задержали еще трех членов организации.

В апреле 2019 года появилась информация, что картель "Санта-Роса-де-Лима" в числе других преступных группировок угрожал президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Как сообщалось, члены картеля развесили плакаты на мосту в городе Селайя штата Гуанахуато. В них лидер группировки по прозвищу "Кувалда" просил президента прекратить спецоперацию в регионе против мафии, ворующей топливо из трубопроводов. В противном случае он обещал большие проблемы и насилие.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей. Так, 2018-2019 годы стали худшими в истории страны по количеству убийств.