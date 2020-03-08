В Египте выявили коронавирус у 45 пассажиров круизного лайнера

Коронавирусную инфекцию Covid-19 выявили у 45 пассажиров круизного лайнера Luxor Nile, следующего по реке Нил из Асуана в Луксор.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщила министр здравоохранения Египта Хала Зайед.

По словам Зайед, среди инфицированных 19 иностранных граждан. В общей сложности на борту судна находился 171 человек, в том числе 101 иностранец и 70 граждан Египта.

Как подтвердил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Египте Юсуп Абакаров, россиян среди пассажиров, заразившихся коронавирусом, нет. Ранее сообщалось, что инфекцию выявили у 33 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Египте был выявлен 14 февраля. носителем инфекции оказался гражданин иностранного государства.