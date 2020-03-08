Италия может запретить въезд и выезд из нескольких областей страны

Правительство Италии может запретить въезд и выезд из нескольких областей страны, в число которых входит Ломбардия, Венето и Пьемонт.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа с перечнем мер для пресечения распространения коронавируса нового типа внутри страны.

По данным агентства, под действие ограничительных мер попадут более 10 областей. На этих территориях школы, музеи, спортивные залы и бассейны будут закрыты, по крайней мере, до 3 апреля. Отпуска всех медицинских работников будут отменены. Отмечается, что документ может быть принят в ближайшее время.

По последним данным, за сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 36, достигнув 233. Общее число инфицированных составляет 5883. Выздоровели к настоящему моменту 589 человек.