https://news.day.az/world/1209982.html Обрушение карантинного центра в Китае - ФОТОРЕПОРТАЖ
Обрушение карантинного центра в Китае - ФОТОРЕПОРТАЖ
В китайском городе Цюаньчжоу обрушился отель, куда на карантин были отправлены люди с подозрением на коронавирус, а также контактировавшие с теми больными, у кого подтвержден диагноз.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, по информации местных СМИ, под завалами оказались десятки человек.
Отель на 80 номеров открылся в 2018 году, в 2020-м в связи со вспышкой коронавируса он стал карантинным центром.
Смотрите фото с места события:
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