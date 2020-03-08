Обрушение карантинного центра в Китае

В китайском городе Цюаньчжоу обрушился отель, куда на карантин были отправлены люди с подозрением на коронавирус, а также контактировавшие с теми больными, у кого подтвержден диагноз.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, по информации местных СМИ, под завалами оказались десятки человек.

Отель на 80 номеров открылся в 2018 году, в 2020-м в связи со вспышкой коронавируса он стал карантинным центром.

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