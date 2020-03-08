В Коста-Рике зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом

Пять случаев инфицирования новым типом коронавируса выявлены в Коста-Рике. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу в Коста-Рике был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19, заболевшая - 49-летняя американка.



"Министерство здравоохранения сообщает, что анализы... подтверждают, что в нашей стране зафиксировано пять случаев COVID-19", - говорится в заявлении на сайте минздрава.

В числе зараженных трое граждан Коста-Рики и супружеская пара из США. Иностранные граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

Власти выясняют, с кем контактировали зараженные.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

