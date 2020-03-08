В Вашингтоне выявили первый возможный случай заражения коронавирусом

Мэр Мюриел Баузер заявила, что в столице США - Вашингтоне зафиксирован первый возможный случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом она написала в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня поздно вечером анализы в государственной лаборатории в департаменте судебно-медицинской экспертизы округа Колумбия выявили первый предполагаемый положительный случай заболевания коронавирусом", - написала Баузер.

Она также уведомила, что в ближайшее время по этому поводу проведут брифинг.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли - 3582 человек.