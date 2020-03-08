Швейцарская прокуратура проверит президента ФИФА
Швейцарская прокуратура начала проверку в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Глава мирового футбола подозревается в получении конфиденциальной информации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Следственные органы рассматривают эпизод 2015 года. В это время Инфантино занимал должность генерального секретаря УЕФА. Есть подозрения, что Инфантино, пользуясь дружескими отношениями с региональным прокурором, получил сведения о ходе расследования коррупционных схем в ФИФА, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям швейцарской прокуратуры, будущий президент ФИФА трижды получал информацию, не предназначавшуюся для него. В знак благодарности Инфантино якобы приглашал информатора на знаковые матчи
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре