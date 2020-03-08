Власти США разрешили лайнеру, где нашли коронавирус, войти в порт

Круизный лайнер Grand Princess, на котором были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, получил разрешение войти в порт американского города Окленд. Об этом сообщает KPIX5 TV, калифорнийское отделение телеканала CBS, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Такую информацию телеканалу сообщил пассажир, в настоящий момент находящийся на судне. Ни представители служб здравоохранения, ни руководство лайнера пока не подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 21 человека на борту судна, 19 из которых - члены экипажа. В компании подтвердили РИА Новости, что на борту есть четверо россиян, и все они члены экипажа. Там отказались сообщить, находятся ли они в числе зараженных, сославшись на тайну личной жизни.

На борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажира и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны.

Ранее стало известно о первой смерти в Калифорнии, вызванной коронавирусом. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться, находясь на круизном лайнере Grand Princess с 11 по 21 февраля. Изначально лайнер следовал в мексиканский город Энсенада, однако потом компания приняла решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско, чтобы в качестве предупреждающей меры провести проверку пассажиров и членов экипажа. Судно находится на рейде в океане, все необходимое туда доставляют вертолетами.

