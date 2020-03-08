У слушателя конференции с участием Трампа нашли коронавирус

У слушателя Конференции консервативных политических действий (CPAC), проходившей в штате Мэриленд, тест на китайский коронавирус SARS-CoV-2 оказался положительным. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Американского консервативного союза (American Conservative Union), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным канала, вирус обнаружили у участника, который не находился на мероприятиях в главном зале, а также не контактировал лично с президентом США Дональдом Трампом или вице-президентом Майком Пенсом. В настоящее время зараженный вирусом человек находится на карантине в штате Нью-Джерси.

В Белом доме подтвердили, что в курсе информации о зараженном, который посещал конференцию с участием главных лиц страны. В администрации добавили, что личный терапевт президента и секретная служба США проводят все необходимые действия по сохранению здоровья семьи главы государства и сотрудников Белого дома.

Американский лидер на вопрос журналистов о произошедшем, ответил, что он лично этим "совершенно не обеспокоен". Трамп также добавил, что не планирует отменять встречи с избирателями в разных городах США из-за коронавируса.